ЛНР обстреляли с позиций 10-й и 30-й бригад ВСУ
За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, отметив, что при обстрелах применялось запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
- Всего по территории Республики было выпущено более 60 различных боеприпасов, из которых - 15 калибром более 100 миллиметров, - сообщил Осадчий.
О ситуации в ЛНР.Видео: НМ ЛНР
Стреляли по территории Луганской Народной Республики с позиций двух бригад ВСУ.
- С позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ по приказу командира полковника Зубанича обстрелам из 120-мм и 82-мм минометов подверглись районы Фрунзе, Желобка и Смелого, - говорит начальник пресс-службы. -Окрестности Логвиново были обстреляны из 120-мм минометов с позиций 30-й механизированной бригады ВСУ, командиром которой является полковник Иван Гараз.
ИСТОЧНИК KP.RU