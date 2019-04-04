2019-04-04T14:57:15+03:00
Политика

ЛНР обстреляли с позиций 10-й и 30-й бригад ВСУ

Всего по территории Республики было выпущено больше 60 боеприпасов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, отметив, что при обстрелах применялось запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

- Всего по территории Республики было выпущено более 60 различных боеприпасов, из которых - 15 калибром более 100 миллиметров, - сообщил Осадчий.

О ситуации в ЛНР.Видео: НМ ЛНР

Стреляли по территории Луганской Народной Республики с позиций двух бригад ВСУ.

- С позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ по приказу командира полковника Зубанича обстрелам из 120-мм и 82-мм минометов подверглись районы Фрунзе, Желобка и Смелого, - говорит начальник пресс-службы. -Окрестности Логвиново были обстреляны из 120-мм минометов с позиций 30-й механизированной бригады ВСУ, командиром которой является полковник Иван Гараз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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