В ВСУ эпидемия кори и дизентерии

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-04T14:42:19+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадций сообщил, что почти 50 военнослужащий только в одной бригаде ВСУ заболели корью и дизентерией – шесть солдат в тяжелом состоянии.

- В очередной раз, среди военнослужащих теперь уже 10-й бригады вооруженных сил Украины, выявлены случаи заболевания корью. Кроме того, в данном соединении зафиксированы случаи массового заболевания дизентерией в результате грубого нарушения санитарных норм и личной гигиены личным составом, - сказал Осадчий.

Он отметил, что в целях сокрытия информации о реальных масштабах заболеваний все больные 10-й бригады находятся в медицинских подразделениях, и доступ гражданских медицинских специалистов необходимой квалификации к ним ограничен.

- Народная милиция выражает благодарность исполняющему обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун за содействие в снижении численности личного состава ВСУ в зоне «ООС» – заявил начальник пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU