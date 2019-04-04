В ВСУ эпидемия кори и дизентерии
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадций сообщил, что почти 50 военнослужащий только в одной бригаде ВСУ заболели корью и дизентерией – шесть солдат в тяжелом состоянии.
- В очередной раз, среди военнослужащих теперь уже 10-й бригады вооруженных сил Украины, выявлены случаи заболевания корью. Кроме того, в данном соединении зафиксированы случаи массового заболевания дизентерией в результате грубого нарушения санитарных норм и личной гигиены личным составом, - сказал Осадчий.
Он отметил, что в целях сокрытия информации о реальных масштабах заболеваний все больные 10-й бригады находятся в медицинских подразделениях, и доступ гражданских медицинских специалистов необходимой квалификации к ним ограничен.
- Народная милиция выражает благодарность исполняющему обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун за содействие в снижении численности личного состава ВСУ в зоне «ООС» – заявил начальник пресс-службы.
ИСТОЧНИК KP.RU