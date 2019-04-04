Обмен пленных обсудили Дарья Морозова и Фиона Фрейзер

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-04T14:34:59+03:00

На встрече обсуждались ситуация с обменом пленными между ДНР и Украиной, условия содержания пленных, передача осужденных. Фото: ДАН

Омбудсмен ДНР и председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине встретились в Донецке

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Омбудсмен ДНР Дарья Морозова провела сегодня встречу с председателем мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионой Фрейзер. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе аппарата Морозовой.

Там добавили, что на встрече обсуждались ситуация с обменом пленными между ДНР и Украиной, условия содержания пленных, передача осужденных, изъявивших желание продолжать отбывать наказание на территории Украины. Также обсуждались актуальные вопросы сотрудничества.

- Третьего апреля уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова провела рабочую встречу с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер, — отметили в аппарате.

Последний раз Фиона Фрейзер была в Донецке 25 января этого года. Тогда в аппарате отметили, что Фрейзер, в частности, приветствовала передачу Донецком Киеву лиц, осужденных до начала конфликта.

Напомним, последний обмен пленных состоялся в декабре 2018 года. Это был один из самых масштабных обменов за время войны.

ИСТОЧНИК KP.RU