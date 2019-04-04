В Луганске стартовало восстановление разрушенных украинской армией домов
В городской администрации столицы Луганской Народной Республики сообщили о восстановлении разрушенных в ходе обстрелов украинской армией домов.
По сообщению мэрии, восемь строений уже отремонтированы. Сейчас проводятся работы в 33 сооружениях. В ремонтно-восстановительных работах задействованы десять подрядных организациях.
- Они выполняют восстановление покрытия кровли из асбестоцементных листов, замену металлопластиковых окон с ремонтом штукатурки наружных откосов, установку подоконных досок и наружных отливов, замену входных дверей с ремонтом наружных откосов, остекление оконных деревянных переплетов, - рассказал о ходе проведения работ начальник управления по вопросам строительства администрации Луганска Юрий Зензер.
Всего в Луганске было повреждено 58 домов. На протяжении пяти лет никаких восстановительных работ не проводилось.
ИСТОЧНИК KP.RU