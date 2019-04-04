В Луганске стартовало восстановление разрушенных украинской армией домов

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-04T14:25:04+03:00

Всего в Луганске разрушено 58 домов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Восемь уже сданы, еще в 33 идет ремонт, на очереди 17 домов

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В городской администрации столицы Луганской Народной Республики сообщили о восстановлении разрушенных в ходе обстрелов украинской армией домов.

По сообщению мэрии, восемь строений уже отремонтированы. Сейчас проводятся работы в 33 сооружениях. В ремонтно-восстановительных работах задействованы десять подрядных организациях.

- Они выполняют восстановление покрытия кровли из асбестоцементных листов, замену металлопластиковых окон с ремонтом штукатурки наружных откосов, установку подоконных досок и наружных отливов, замену входных дверей с ремонтом наружных откосов, остекление оконных деревянных переплетов, - рассказал о ходе проведения работ начальник управления по вопросам строительства администрации Луганска Юрий Зензер.

Всего в Луганске было повреждено 58 домов. На протяжении пяти лет никаких восстановительных работ не проводилось.

ИСТОЧНИК KP.RU