Украинские боевики снова обстреляли направление Саханки
Подразделения украинских силовиков утром выпустили противотанковую управляемую ракету в направлении села Саханка Новоазовского района ДНР. Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
-ВСУ утром в 09:40 обстреляли село Саханка Новоазовского района ДНР. Была выпущена одна противотанковая ракета (ПТУР) и одна граната из СПГ, — отметил Якубов.
Он добавил, что огонь велся из подконтрольного Киеву села Водяное.
«Комсомолке» удалось дозвониться в Саханку. Местные жители сообщили, что слышали два довольно громких разрыва, но село они не задели. Уроки в единственной школе не прерывали.
В целом же ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР свыше 100 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 10 раз, — заявил руководитель представительства. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 101 единица.
ИСТОЧНИК KP.RU