Украинские боевики снова обстреляли направление Саханки

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-04T13:53:03+03:00

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Подразделения украинских силовиков утром выпустили противотанковую управляемую ракету в направлении села Саханка Новоазовского района ДНР. Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

-ВСУ утром в 09:40 обстреляли село Саханка Новоазовского района ДНР. Была выпущена одна противотанковая ракета (ПТУР) и одна граната из СПГ, — отметил Якубов.

Он добавил, что огонь велся из подконтрольного Киеву села Водяное.

«Комсомолке» удалось дозвониться в Саханку. Местные жители сообщили, что слышали два довольно громких разрыва, но село они не задели. Уроки в единственной школе не прерывали.

В целом же ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР свыше 100 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 10 раз, — заявил руководитель представительства. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 101 единица.

ИСТОЧНИК KP.RU