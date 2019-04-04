2019-04-04T13:30:19+03:00
Общество

Спасение свердловского кота: животное выпало из окна и застряло между домами

Спасатели МЧС ЛНР вернули четвероногого хозяйке
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: stena.eeФото: stena.ee
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Жительница Свердловска места себе не находила. Ее питомец – любимый кот, попал в беду. Животное выпало из окна и застряло в щели между двумя зданиями. Там Барсик находился три дня.

Женщина пыталась своими силами выудить из ловушки питомца, но тщетно. Просила и соседей, но те только разводили руками. Последней надеждой для свердловчанки стали спасатели.

- Женщина рассказала, что ее кот застрял в районе сервисного центра в квартале «50 лет Октября», - рассказывают в МЧС ЛНР. - К месту вызова был направлен дежурный караул седьмой государственной пожарно-спасательной части.

Операция по спасению домашнего животного длилась всего несколько минут.

- С помощью лестницы-штурмовки спасатель забрался на крышу постройки: кот застрял в щели между жилым домом и сервисным центром. Боец протянул туда руку, подхватил измученное животное, спустил вниз и передал хозяйке, - рассказали в министерстве.

Хозяйка спасенного животного пообещала, что будет внимательно смотреть за своим питомцем, а на окнах установит москитные сетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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