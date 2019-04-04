ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-04T13:23:48+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что Вооруженные силы Украины пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв четыре населенных пункта.

- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Желобок, Смелое и Логвиново, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В НМ ЛНР отметили, что солдаты украинской армии использовали при обстреле Республики различное вооружение.

- Огонь велся из 120 и 82 миллиметровых минометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, украинские боевики за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР 100 боеприпасов. Под огнем снова Ясиноватая, Минеральное, Горловка и ее поселок шахты имени Гагарина, Докучаевск, села Сосновское, Украинское, Саханка.

ИСТОЧНИК KP.RU