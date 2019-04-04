2019-04-04T11:02:28+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили по территории Республики 100 боеприпасов

Под огнем снова Ясиноватая, Минеральное, Горловка и ее поселок шахты имени Гагарина, Докучаевск, села Сосновское, Украинское, Саханка на юге ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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При обстрелах применялись минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Фото: antifashist.comПри обстрелах применялись минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Фото: antifashist.com
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ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР свыше 100 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

-За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 10 раз, — заявил руководитель представительства. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 101 единица.

Якубов добавил, что под огнем украинской армии оказались: Ясиноватая, прилегающий к ней поселок Минеральное; Горловка и ее поселок шахты имени Гагарина; Докучаевск; села Сосновское, Украинское, Саханка на юге ДНР.

При обстрелах применялись минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Выпущенные противником боеприпасы калибром до 12,7 мм не учитываются при указании общего числа примененных боеприпасов в ежедневной сводке обстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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