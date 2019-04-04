2019-04-04T09:15:24+03:00
Общество

Начата регистрация участников "Тотального диктанта" в ДНР

Акция состоится в Республике в четвертый раз
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Акция с каждым годом собирает все больше участников.Акция с каждым годом собирает все больше участников.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Очень скоро жители Республики смогут проверить свою грамотность. Регистрация участников образовательной акции «Тотальный диктант» начата со вчерашнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР.

- 3 апреля началась регистрация желающих принять участие во всемирной образовательной акции «Тотальный диктант», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ДНР для написания диктанта будет организовано около 130 площадок в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах Республики. Пройдет акция 13 апреля. Для участия приглашаются жители со всего Донбасса.

Регистрация доступна на сайте totaldict.ru.

«Тотальный диктант» — всемирная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, идея ее проведения родилась в России. Международный статус акция получила в 2004 году. С 2010 года тексты для диктанта специально составляют известные литераторы. В текущем году «Тотальный диктант» пройдет в Донецкой Народной Республике в четвертый раз.

Как проходила акция в прошлом году читайте в репортаже "Комсомолки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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