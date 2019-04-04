"Привет" из советского прошлого: вещи прошлого века переданы в краеведческий музей Донецка

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-04T07:43:47+03:00

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Житель временно подконтрольного Украине Мариуполя Алексей подарил Донецкому республиканскому краеведческому музею серию предметов, связанных с бытом среднестатистических советских граждан. Передача экспонатов состоялась в рамках акции «Дни дарения», которая на постоянной основе проходит в ДРКМ с февраля 2018 года.

Вещи, подобные переданным, в 1950-60 годах прошлого века были в обиходе едва ли не каждой семьи. Коньки, детские валенки, театральная сумочка, громкоговоритель – эти обычные бытовые предметы невольно погружают в далёкое и одновременно близкое советское прошлое, милое сердцу многих из нас. Как признался Алексей, в силу молодого возраста сам он то время не помнит – переданные в музей вещи принадлежали его бабушке. Просто так выбросить их, как ненужный хлам, не поднялась рука, говорит наш соотечественник.

Как рассказала заведующая отделом научно-фондовой работы ДРКМ Ирина Черепахина, мужские чёрные кожаные коньки для хоккея и фигурного катания выпущены на Свердловской фабрике спортивного инвентаря, продукция которой в течение нескольких десятилетий была самой популярной в СССР и за рубежом. Первую партию коньков, к которой относится подаренный нам экземпляр, завод выпустил более 70 лет назад – 4 ноября 1948 года. Партия была небольшой, около 70 пар. Металл для лезвий коньков поступал из Новосибирска и Горького (ныне — Нижний Новгород), а ботинки шили в Свердловске на фабрике «Спортобувь». Предприятие выпускало 250 тысяч пар коньков в год и за высокие показатели работы неоднократно получало переходящее Красное знамя Министерства промышленности СССР. В начале 1970-х годов на заводе приступили к изготовлению экспериментальных коньков для советских конькобежцев.

Абонентский громкоговоритель «Десна» выпускался с 1960 года на киевском заводе «Механик» и рассчитан на сеть проводного радиовещания. В те годы в Советском Союзе миллионы людей получали бесплатные квартиры в новых домах, кухни которых были обязательно оборудованы специальной радиосетью – к слову, она действует в Донецке до сих пор. Телевизоры на тот момент являлись роскошью, а вот громкоговорители были распространены повсеместно, и к тому же не требовали потребления электроэнергии. Поэтому в каждой советской семье имелось такое устройство, сообщавшее самые свежие новости.

Детские валенки – удобные, экологически чистые, тёплые, практически вечные... В сочетании с галошами это была универсальная детская обувь для любой географической широты Советского Союза. Десятки советских фабрик производили валенки для многих стран мира с холодным климатом, поэтому определить конкретную фабрику не представляется возможным.

И, наконец, дамская театральная сумочка (ридикюль) 1950-х годов была сшита на заказ в специальной мастерской из кожзаменителя. Платочек, билет, театральный бинокль – вот и всё, что можно было положить в эту крошечную сумочку. Благо, мобильных телефонов тогда ещё не было.

- Все эти вещи для нас – не просто экспонаты, а тёплый привет из советского прошлого. Безусловно, они займут достойное место в нашей экспозиции – так же, как уже занимают его в нашей памяти, – подчеркнула Ирина Черепахина.

Напомним, акция «Дни дарения» имеет бессрочный характер и проходит в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Мы приглашаем всех соотечественников присоединиться к участию в ней!

Экспонаты досоветского и советского периодов принимаются по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-а. Телефоны для справок: (062) 311-33-51, 311-48-63.

ИСТОЧНИК KP.RU