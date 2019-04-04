2019-04-04T07:32:32+03:00
Звезды

III съезд Ассоциации деятелей русских театров зарубежья в Санкт-Петербурге посетили министр культуры ДНР Михаил Желтяков и гендиректор Донецкого драмтеатра Наталья Волкова

В Год русского языка гендиректор муздрамы рассказала о современном взгляде на русскую классику
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ассоциация объединяет представителей русских театров со всего мира. Фото: пресс-служба драмтеатраАссоциация объединяет представителей русских театров со всего мира. Фото: пресс-служба драмтеатра
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3 апреля в Санкт-Петербурге состоялось открытие III съезда Ассоциации деятелей русских театров зарубежья. В съезде принимают участие министр культуры ДНР Михаил Желтяков и гендиректор-художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.

Ассоциация объединяет представителей русских театров со всего мира. Так на съезд приехали делегаты из русскоязычных театров всех стран СНГ, а также Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, США, Австрии, Венгрии и других стран.

Среди почетных гостей присутствовали: первый заместитель Председателя комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Елена Драпенко, заместитель председателя СТД РФ Дмитрий Мозговой, Председатель фонда Русский мир Вячеслав Никонов.

- Сегодня русские театры за рубежом выполняют миссию оплотов сохранения русской культуры и русского мира. Соединяют воедино великую страну. В Донецкой Народной Республике функционирует 4 академических театра, 2 концертные организации, и мы успешно продолжаем работать и успешно несем русское слово и русскую культуру всем жителям Донбасса.

Хочу отметить, что 2019 год в ДНР объявлен Годом русского языка, так как русский язык играет большую роль в истории Донбасса как части Русского мира и в процессе интеграции с Российской Федерацией, - рассказал о работе учреждений культуры Республики Михаил Желтяков.

Отметим, что в программе съезда запланировано два выступления Натальи Волковой на актуальные для нашего региона темы: «О подготовке кадров в МДТ имени М.М. Бровуна» и «Современный взгляд на русскую классику».

- Мы с гордостью говорим о том, что наши зрители восприимчивы к классике. Мы стремимся к тому, чтобы звучанием великого русского Слова могли насладиться все жители Республики. Слово – это настоящий алмаз, и, благодаря правильной огранке, сохраняющей его структуру и суть, становится бриллиантом, - подчеркнула гендиректор-худрук муздрамы Наталья Волкова.

Напомним, Ассоциация деятелей русских театров зарубежья, членом которой является Донецкий музыкально-драматический театр, была учреждена в апреле 2017 г. на XIX Международном театральном фестивале стран СНГ и Балтии «Встречи в России» в г. Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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