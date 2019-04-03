2019-04-03T16:22:09+03:00
Политика

В Донбассе пункт пропуска «Гнутово» закроют на три дня

В расположенном между Донецком и Мариуполем КПВВ в период с 5 по 7 апреля проведут реконструкцию
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В КПВВ «Гнутово» уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Фото: facebook.com/pressjfo.newsВ КПВВ «Гнутово» уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- В целях улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения, - сообщили в пресс-центре операции объединенных сил (ООС).

Также в сообщении отмечается, что для обеспечения безопасности проведения работ по решению командующего ООС генерала Сергея Наева с 5 по 7 апреля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ «Гнутово». Это необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения, водоотведения.

Стоит ожидать, что в эти три дня в других пунктах пропуска, расположенных между Донецком и Мариуполем («Еленовка» и Новотроицкое») будет твориться настоящее столпотворение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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