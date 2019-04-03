Карта Донбасса в 300-летнем фолианте хранится в краеведческом музее Донецка

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-03T10:04:38+03:00

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В фондах Донецкого республиканского краеведческого музея имеется немало старинных изданий, хранящих в себе множество загадок и тайн. Вдали от солнечного света и пыли «живут» рукописи на пергаменте XVII века, написанные на старогреческом языке; образцы религиозной литературы эпохи Возрождения в богатых окладах, попавшие к нам из Западной Европы, и ещё множество бесценных бумажных сокровищ, цена которых на европейских аукционах внушает трепетное уважение.

Впрочем, одну из книг даже в столь почётном ряду стоит выделить особо. Это огромный трёхсотлетний фолиант – «Карта мира или описание Земного шара» на французском и латинском языках. Фолианты (от латинского «folium» – лист), то есть объёмные книги большого формата, представляют большую редкость, поскольку лишь единичные типографии того времени могли печатать листы от 60 до 80 см высотой, сообщает пресс-служба музея.

Автор уникальной книги – самый знаменитый картограф-издатель Европы XVII века Алексис Юбер Жайо (1632 – 1712 гг.), поражающий точностью своих чертежей даже современных географов. В молодости он выучился на скульптора, а, женившись на дочери известного картографа Николя Берри, настолько увлёкся новым ремеслом, что стал придворным изготовителем карт при дворе наследника французского престола Людовика XIV по прозвищу «король-солнце». Будущий светлейший монарх герцог Бургундский в 12-летнем возрасте получил роскошный подарок – атлас Жайо 1694 года издания. На первых листах вверху посвящение: «Новый атлас мира для использования светлейшим герцогом Бургундии». Будучи одарённым ребёнком, Луи оценил подарок; впоследствии он всю жизнь занимался различными науками. Атлас же, находящийся в Донецком краеведческом музее, представляет собой переиздание вышеуказанной книги, увидевшее свет в 1700 году в Париже. Он состоит из 192 парных листов с картами стран мира и поражает воображение не только точностью координат, но и богатыми иллюстрациями. Гравюры, выполненные в античном стиле, изображают ангелов, купидонов и прекрасных дев. От Чёрного континента до монгольских степей, от Дикого Запада до южноамериканских колоний – в книге представлены все существовавшие на тот момент страны.

На 9-10 листах помещена карта и нашей территории. «Земля Донского казачества» – под таким названием здесь значится нынешний Донбасс, впервые зафиксированный на иностранных картах. «Меотида» — античное название Азовского моря (обозначенного здесь же по латыни «Mare Asoviense») и его прибрежных регионов, рядом с которыми расположились Татария Малая и Татария Ногайская, граничащие с Московией. Карта настолько точна, что легко просматриваются реки Миус, Кальмиус, Еланчик и другие местные географические объекты.

Французский переплёт — старейшая, полностью ручная технология для изготовления очень дорогих книг. Впервые ее начали использовать в XV – XVI веках. Атлас Жайо имеет твёрдый переплёт, обтянутый тиснёной тканью коричневого цвета. На кожаном корешке помещена надпись на французском языке «Ю. Жайо. Карта мира или описание Земного шара», выполненная в технике углублённого тиснения тёртыми красками золотистого цвета, кожей обтянуты углы переплётных крышек. При изготовлении обложки книги использована кожа молодого телёнка до 6 месяцев от роду.

- Атлас прекрасно сохранился благодаря уникальной прочной бумаге. В Средневековье изготовление бумаги было примитивным и тяжёлым ремеслом –древесно-тряпичную массу размалывали деревянными молотками в ступе, а затем заливали ею формы с сетчатым дном. В результате на листах просвечиваются полосы, называемые вержами. В центре некоторых листов можно увидеть водяной знак. На родной бумаге атласа чётко видны латинские заглавные буквы и растительные розетки (можно предположить, что это французская бумага), а на бумаге более позднего периода, которой издание было отреставрировано ещё в древности, хорошо просматривается верхушка короны (бумага либо голландская, либо русская). Такое издание мог себе позволить только очень обеспеченный человек того времени, и не только из-за ограниченного доступа населения к наукам, но и из-за стоимости книг. Порой книги, особенно, если их украшали драгоценными камнями, стоили целое состояние – как поместье, например. Тогда выражение «книга на вес золота» имело буквальный смысл. Уникальность данного атласа и в том, что подобного издания нет ни в одном каталоге Европы, – рассказывает заведующая отделом научно-фондовой работы Донецкого республиканского краеведческого музея Ирина Черепахина.

Каким же образом раритет стал гордостью нашей музейной книжной коллекции? В 1954 году атлас, наряду с другими старинными предметами, был передан Донецкому музею краеведения Мариупольским краеведческим музеем, в котором он хранился с 1917 года. До Октябрьской революции его изучали воспитанники Мариупольской мужской Александровской гимназии, библиотека которой была укомплектована редкими научными и художественными изданиями из лучших книжных магазинов Европы, купленных и переправленных в Мариуполь богатыми родственниками гимназистов. Обучение в гимназии было платным, и позволить учиться в ней могли только «сливки» российского общества.

Теперь же атлас «Карта мира или описание Земного шара» бережно хранится в фондохранилище музея, а скан-копия страницы с изображением нашей территории экспонируется в зале ДРКМ «От колеса до ракеты».

ИСТОЧНИК KP.RU