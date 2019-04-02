2019-04-02T20:59:13+03:00
Общество

В Горловке в Единый регистрационный центр внедрили электронную очередь

Ранее электронная очередь в ЕРЦ была доступна только для жителей Донецка и Макеевки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Поначалу электронная очередь была в диковинкуПоначалу электронная очередь была в диковинкуФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Горловском отделе Единого регистрационного центра введено в эксплуатацию программное обеспечение по предварительной записи для подачи документов в ЕРЦ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции ДНР.

- С помощью нового сервиса граждане могут самостоятельно осуществлять предварительную запись через Интернет, в любое удобное для них время, в отделах ЕРЦ Донецка, Макеевки и Горловки, - рассказали в Минюсте. - Для этого, с помощью специализированного программного обеспечения «Предварительная запись для подачи документов в Единые регистрационные центры Донецкой Народной Республики», размещенного на сайте Министерства юстиции в разделе ЕРЦ-online, нужно открыть электронную форму и заполнить ее регистрационными данными. После заполнения формы отобразится талон, который необходимо распечатать. Если такая возможность отсутствует, нужно записать номер талона, по которому его сможет распечатать специалист ЕРЦ.

При этом необходимо учитывать, что в субботу и понедельник талонов выдается меньше, чем в другие дни. Это обусловлено необходимостью соблюдения требований действующего законодательства, которые ограничивают рабочее время в пределах 40 часов в неделю, как для сотрудников ЕРЦ, так и для сотрудников Государственной регистрационной палаты.

Напомним, ранее электронная очередь была доступна только для жителей Донецка. 21 февраля сего года эта услуга появилась в Макеевке, и с апреля стала доступной для жителей Горловки. При этом количество выдаваемых талонов увеличено в десять раз, что значительно позволило снять социальную напряженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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