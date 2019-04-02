Обстрелы ДНР: ВСУ нанесли артудар по Спартаку и Минеральному

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-02T17:25:14+03:00

За время войны население Спартака сократилось в 50 раз. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ сегодня днем обстреляли северный пригород Донецка и Ясиноватой. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Сегодня в 15:35 украинские силовики обстреляли Спартак, выпустив две мины калибром 120 миллиметров, - заявил он.

Так же, по его словам, пятнадцати минутами ранее ВСУ обстреляли Минеральное, выпустив две мины калибром 82 миллиметра и сделав двадцать девять выстрелов из АГС, два - из СПГ.

В обоих случаях украинские вояки применяли и стрелковое оружие.

«КП» ранее сообщала, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по ДНР свыше 200 боеприпасов. Под их огнем оказались район бывшей воздушной гавани столицы, Михайловка, Зайцево, Гольмовский, Доломитное, Ясиноватая, Докучаевск и Ленинское.

ИСТОЧНИК KP.RU