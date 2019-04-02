2019-04-02T17:25:14+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ нанесли артудар по Спартаку и Минеральному

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
За время войны население Спартака сократилось в 50 раз.За время войны население Спартака сократилось в 50 раз.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

ВСУ сегодня днем обстреляли северный пригород Донецка и Ясиноватой. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- Сегодня в 15:35 украинские силовики обстреляли Спартак, выпустив две мины калибром 120 миллиметров, - заявил он.

Так же, по его словам, пятнадцати минутами ранее ВСУ обстреляли Минеральное, выпустив две мины калибром 82 миллиметра и сделав двадцать девять выстрелов из АГС, два - из СПГ.

В обоих случаях украинские вояки применяли и стрелковое оружие.

«КП» ранее сообщала, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по ДНР свыше 200 боеприпасов. Под их огнем оказались район бывшей воздушной гавани столицы, Михайловка, Зайцево, Гольмовский, Доломитное, Ясиноватая, Докучаевск и Ленинское.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обстрелом ВСУ поврежден жилой дом в Голубовском
В Донецке откроется выставка графики «Возвращаясь к Гоголю»
«Орден Иуды» Петра Порошенко установили возле пропускного пункта в Еленовке
«Братья по врагу»: В Белграде прошла премьера фильма о войне в Донбассе
ВСУ пытаются замаскировать воровство, устраивая пожары
Глава ДНР Денис Пушилин сделал кадровые перестановки в судебной инстанции
Небоевые потери ВСУ: Два десятка десантников сбежали из части в день выборов
В Макеевке объявили конкурс на лучшее исполнение Гимна ДНР
В Донецком ботаническом саду зацвело миртовое дерево из Южной Америки
Как позвонить на автовокзал в Донецке: актуальные телефоны
У жителя Снежного полицейские изъяли более 40 гранат, автомат и 400 патронов
Фестиваль уличных видов спорта в Донецке объединил жителей Донбасса
СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 200 боеприпасов
Что покажет драмтеатр Луганска в апреле 2019: расписание спектаклей
Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
123 тысячи пенсионеров из республик Донбасса ни разу не получали выплат на Украине
Жительницу Донбасса упекли в тюрьму на пять лет за участие в референдуме ДНР
Претендентов в Молодежный парламент ЛНР стало на треть меньше
Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки, горят три дома
Минус один голос за Порошено: бойца 54-й бригады зверски избили за порчу бюллетеня
632 человека хотят стать депутатами Молодежного парламента ДНР
В ДНР ввели лимиты на вылов рыбы