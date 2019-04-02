Обстрелом ВСУ поврежден жилой дом в Голубовском
В результате обстрела ВСУ был поврежден жилой дом в населенном пункте Голубовское. От взрыва была полностью разрушена кровля и остекление. Погибших или пострадавших среди мирных жителей зафиксировано не было.
- Несмотря на заявление командования объединённых сил об отсутствии нарушений, в ходе голосования военнослужащих, выборы в зоне проведения карательной операции не прошли без инцидентов, - заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Напомним, Вооруженные силы Украины семь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Обстрелам подверглись пять населенных пунктов Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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