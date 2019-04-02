Обстрелом ВСУ поврежден жилой дом в Голубовском

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-02T16:53:24+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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В результате обстрела ВСУ был поврежден жилой дом в населенном пункте Голубовское. От взрыва была полностью разрушена кровля и остекление. Погибших или пострадавших среди мирных жителей зафиксировано не было.

- Несмотря на заявление командования объединённых сил об отсутствии нарушений, в ходе голосования военнослужащих, выборы в зоне проведения карательной операции не прошли без инцидентов, - заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Напомним, Вооруженные силы Украины семь раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Обстрелам подверглись пять населенных пунктов Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU