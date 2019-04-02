«Орден Иуды» Петра Порошенко установили возле пропускного пункта в Еленовке

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-02T16:01:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Созданный из осколков, выпущенных снарядов украинской армии на территорию Республики, "Орден Иуды" был установлен около контрольно-пропускного пункта "Еленовка". Отличительная награда Петра Порошенко будет находиться здесь постоянно, как напоминание о злодеяниях, причиненных жителям Донецкой Народной Республики.

На открытии «Ордена Иуды» собрались около пятидесяти человек, среди них и и дочь погибшего воина, которая тоже принесла осколки для создания "памятника позора".

- Мы должны помнить о всех злодеяниях, которые совершал Порошенко. Этот "памятник" - напоминание о кровожадном убийце, который отдавал преступные приказы - убивать мирных жителей Донбасса, - говорит дончанка Евгения Егорова. - Он нас уничтожает, и свою страну тоже. Украина после его правления - в руинах. Петр Порошенко - символ предательства.

«Орден» находится на фундаменте возле дороги, которая ведет на подконтрольную Киеву территорию. Уже скоро для "памятника позора" будет построено возвышение, что позволит увидеть награду за сотни метров.

ИСТОЧНИК KP.RU