Небоевые потери ВСУ: Два десятка десантников сбежали из части в день выборов
Патрули нацгвардии Украины в зоне «ООС» задержали двадцать десантников, пытавшихся 31 марта самовольно покинуть расположение части. Об этом на брифинге в Луганске сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Хуже всего дела обстоят в подразделениях 25-й воздушно-десантной бригады. Отметить проведение президентских выборов решили двадцать десантников этого соединения, которые 31 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались самостоятельно покинуть расположение части, но были задержаны патрулями военной службы правопорядка и национальной гвардии незалежной, - рассказал Осадчий.
В оборонном ведомстве Республики неоднократно отмечали ухудшение морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ. Участились случаи неуставных взаимоотношений, приводящих к дезертирству и самоубийствам.
ИСТОЧНИК KP.RU