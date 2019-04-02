2019-04-02T15:04:16+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: Два десятка десантников сбежали из части в день выборов

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Десантники сбежали из части в день выборов. Фото: tsargrad.tvДесантники сбежали из части в день выборов. Фото: tsargrad.tv
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Патрули нацгвардии Украины в зоне «ООС» задержали двадцать десантников, пытавшихся 31 марта самовольно покинуть расположение части. Об этом на брифинге в Луганске сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Хуже всего дела обстоят в подразделениях 25-й воздушно-десантной бригады. Отметить проведение президентских выборов решили двадцать десантников этого соединения, которые 31 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались самостоятельно покинуть расположение части, но были задержаны патрулями военной службы правопорядка и национальной гвардии незалежной, - рассказал Осадчий.

В оборонном ведомстве Республики неоднократно отмечали ухудшение морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ. Участились случаи неуставных взаимоотношений, приводящих к дезертирству и самоубийствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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