ВСУ пытаются замаскировать воровство, устраивая пожары

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-02T16:08:46+03:00

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31 марта в районе Станицы Луганской произошел пожар, в ходе которого пострадали двое украинских солдат, в том числе было уничтожено военное снаряжение. По словам начальника пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, пожары устроены для того, чтобы списать украденное имущество.

- Одной из немаловажных проблем украинской армии является воровство военно-технического имущества, что напрямую связано с низким уровнем денежного обеспечения военнослужащих. Значительно возросло число случаев продажи оружия и боеприпасов жителям на подконтрольных Киеву территориях, о чем регулярно в своих сводках сообщают органы военного правопорядка, - сообщил Осадчий.

Так же он отметил, что данные случаи скрываются от высшего украинского командования путем коррупции – подкупом сотрудников военной прокуратуры незалежной.

На самом деле вышеуказанное имущество ранее было похищено и реализовано офицерами части, - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU