Глава ДНР Денис Пушилин сделал кадровые перестановки в судебной инстанции

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-02T15:10:41+03:00

Указ вступил в силу со дня его подписания

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2 апреля Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ под номером 93. Согласно документу, в судебной инстанции Донецкой Народной Республики произойдут кадровые перестановки в межрайонных и Центрально-Городских судебных отделениях.

– Назначить судьями Ворошиловского межрайонного суда города Донецка Вадима Ткаченко и Наталию Трусцову, Буденовского межрайонного суда Елену Радюк, - сказано в официальном документе.

Также изменения коснулись Макеевских отделений. В межрайонный суд были назначены на должности Виктория Гревцова, Татьяна Земцова и Татьяна Запорожец.

Всего в рамках указа было сделано порядка 13 назначений. По двое судей в межрайонные и по одному в Центрально-городские суды Горловки, Тельманово, Новоазовска и Старобешево.

ИСТОЧНИК KP.RU