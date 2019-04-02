Глава ДНР Денис Пушилин сделал кадровые перестановки в судебной инстанции
2 апреля Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ под номером 93. Согласно документу, в судебной инстанции Донецкой Народной Республики произойдут кадровые перестановки в межрайонных и Центрально-Городских судебных отделениях.
– Назначить судьями Ворошиловского межрайонного суда города Донецка Вадима Ткаченко и Наталию Трусцову, Буденовского межрайонного суда Елену Радюк, - сказано в официальном документе.
Также изменения коснулись Макеевских отделений. В межрайонный суд были назначены на должности Виктория Гревцова, Татьяна Земцова и Татьяна Запорожец.
Всего в рамках указа было сделано порядка 13 назначений. По двое судей в межрайонные и по одному в Центрально-городские суды Горловки, Тельманово, Новоазовска и Старобешево.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»