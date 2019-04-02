2019-04-02T15:10:41+03:00
Политика

Глава ДНР Денис Пушилин сделал кадровые перестановки в судебной инстанции

Указ вступил в силу со дня его подписания
Екатерина Сорока
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Военным судьей Донецкой Народной Республики назначен Вячеслав Мигда https://racurs.uaВоенным судьей Донецкой Народной Республики назначен Вячеслав Мигда https://racurs.ua
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2 апреля Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ под номером 93. Согласно документу, в судебной инстанции Донецкой Народной Республики произойдут кадровые перестановки в межрайонных и Центрально-Городских судебных отделениях.

– Назначить судьями Ворошиловского межрайонного суда города Донецка Вадима Ткаченко и Наталию Трусцову, Буденовского межрайонного суда Елену Радюк, - сказано в официальном документе.

Также изменения коснулись Макеевских отделений. В межрайонный суд были назначены на должности Виктория Гревцова, Татьяна Земцова и Татьяна Запорожец.

Всего в рамках указа было сделано порядка 13 назначений. По двое судей в межрайонные и по одному в Центрально-городские суды Горловки, Тельманово, Новоазовска и Старобешево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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