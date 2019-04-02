2019-04-02T13:07:59+03:00
Происшествия

У жителя Снежного полицейские изъяли более 40 гранат, автомат и 400 патронов

Мужчина ранее уже был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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У жителя Снежного полицейские изъяли более 40 гранат, автомат и 400 патронов. Фото: ЦОС МВД ДНРУ жителя Снежного полицейские изъяли более 40 гранат, автомат и 400 патронов. Фото: ЦОС МВД ДНР
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В Снежном полицейские изъяли у 43-летнего местного жителя оружие, боеприпасы и наркотики.

- В ходе проверки оперативной информации провели обыск по месту жительства ранее судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений горожанина. В его домовладении обнаружили и изъяли автомат Калашникова, 42 гранаты различного типа с запалами к ним, 7 детонаторов, 400 патронов различного калибра и сверток с веществом растительного происхождения, по внешнему виду напоминающим марихуану, - рассказал начальник сектора уголовного розыска Снежнянского горотдела полиции Александр Додонов.

Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД для проведения специального исследования.

Действия злоумышленника квалифицируются согласно части 1 статьи 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и части 1 статьи 262 УК ДНР (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 4 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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