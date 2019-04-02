Фестиваль уличных видов спорта в Донецке объединил жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-02T11:42:38+03:00

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В столице ДНР состоялся Второй фестиваль уличных видов спорта. Об этом сообщает Министерство молодежи, спорта и туризма.

Спортивные площадки работали на бульваре Пушкина.

- Зоны велоспорта, стритбола, флорбола, софтбола, бадминтона, картинга, воркаута и многое другое. В программу мероприятия вошли показательные выступления по видам единоборств и выступления спортивных патриотических клубов. Для детей работали зона интерактивных игр, спортивных эстафет и мастер-классов, - рассказали в Министерстве молодежи, спорта и туризма.

На сцене выступили команды КВН Республики, а также работали площадки, где звучала живая музыка. Всего в фестивале участвовали свыше тысячи жителей Донецкой Народной Республики, в числе которых присутствовали 52 человека с территории Донецкой области находящейся под временным контролем Украины.

Самыми посещаемыми зонами были площадки силовых видов спорта, где все желающие пробовали свои силы в армрестлинге, поднятии гирь и перетягивании каната.

ИСТОЧНИК KP.RU