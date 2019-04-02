СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 200 боеприпасов

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-02T10:36:29+03:00

ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 200 боеприпасов. Фото: news-front.info

ВСУ за сутки нарушили «режим тишины» 10 раз

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ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР более 200 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило десять раз, - заявил он. - Общее количество выпущенных боеприпасов - 214 единиц.

Под огнем украинских силовиков оказались район бывшей воздушной гавани Донецка («Вольво-Центр»), Михайловка, Зайцево, Гольмовский, поселок шахты им. Изотова, Доломитное, Ясиноватая, Докучаевск и Ленинское.

ВСУ применяли минометы калибра 82 и 120 миллиметров, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU