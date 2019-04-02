2019-04-02T07:41:57+03:00
Общество

Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»

ВСУ обстреляли Золотое-5, Фрунзе, Голубовское, Желобок и Смелое
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.infoВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.info
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ВСУ семь раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков Фрунзе, Голубовское, сел Желобок и Смелое, - сказали в НМ ЛНР. - Огонь велся из 122-миллиметровых арторудий, 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что вчера украинские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины" в ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Смелое.

Огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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