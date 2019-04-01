123 тысячи пенсионеров из республик Донбасса ни разу не получали выплат на Украине

СЕГОДНЯ 21:20 2019-04-01T21:20:32+03:00

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С августа 2014 года, когда была прекращена выплата пенсий на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей остались и ни разу не обращались на подконтрольную территорию по восстановлению пенсионных выплат 123,1 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Так, по состоянию на август 2014 года на территории ДНР и ЛНР находились на учете 1 млн 278,2 тыс. пенсионеров (767,3 тыс. – в ДНР и 510,9 тыс. – в ЛНР). Из них, за выплатой пенсии на контролируемой Киевом территории хотя бы один раз обращались 1 млн 155,1 тыс. пенсионеров, или 90,4%.

В ПФУ отметили, что пока нет информации о пребывании этих пенсионеров в живых. А также проживают ли они по старому адресу или выехали в другие страны. Мол, нет возможности учесть численность пенсионеров, которые сегодня проживают в республиках Донбасса.

На самом же деле «неучтенные» пенсионеры – в подавляющем большинстве инвалиды. Они не в состоянии регулярно ездить на Украину и преодолевать драконовскую систему получения выплат, которую придумали киевские власти.

Европа, США, ООН не раз предлагали Украине отменить систему получения пенсий через оформление справки переселенца. А деньги пенсионерам-инвалидам в ЛДНР могли бы выплачивать представители Красного Креста. Но правительство незалежной категорически отметает все эти инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU