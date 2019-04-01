2019-04-01T20:46:20+03:00
Политика

Жительницу Донбасса упекли в тюрьму на пять лет за участие в референдуме ДНР

61-летней краматорчанке Апелляционный суд изменил условный срок наказания на реальный
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Наталья Кравченко не согласилась с условным сроком наказания, который вынес Краматорский суд. Фото: facebook.com/kramatorskcitycourtНаталья Кравченко не согласилась с условным сроком наказания, который вынес Краматорский суд. Фото: facebook.com/kramatorskcitycourt
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Невыполненные Минские соглашения – одно из тяжких последствий президентства Петра Порошенко. Из-за этого не только продолжается война в Донбассе, но и выносятся несправедливые решения украинской Фемиды в отношении участников событий 2014 года.

Жительницу Краматорска 61-летнюю Наталью Кравченко местный суд приговорил к условному сроку за участие в организации референдума в поддержку ДНР (пять лет с отсрочкой исполнения на три года). Женщина с таким решением не согласилась и подала апелляцию. Кравченко просила полностью ее оправдать. Кроме того, она ссылалась на противоречия в показаниях свидетелей по ее делу. Оказывается, те сами участвовали в организации референдума, но избежали ответственности.

И вот на днях Апелляционный суд Донецкой области назначил Наталье Кравченко пять лет реального лишения свободы вместо трехлетнего испытательного срока. Так украинская Фемида расправилась с женщиной за строптивость. Ведь Кравченко изначально не признавала себя виновной и не шла на сделку со следствием - в отличие от других обвиняемых.

Кстати, пока длилось досудебное следствие по этому делу, полицейские попытались упечь в тюрьму сына Натальи - Дениса Кравченко. Его подозревали в распространении наркотиков. Впрочем, позже возбужденное против него уголовное дело закрыли из-за отсутствия доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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