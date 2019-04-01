Претендентов в Молодежный парламент ЛНР стало на треть меньше

СЕГОДНЯ 19:54 2019-04-01T19:54:17+03:00

Молодежные участковые избирательные комиссии расположены в 7 вузах и в 14 отделениях ОД «Мир Луганщине». Фото: molparlament.com.ru

Из 548 человек только 360 зарегистрированы кандидатами в депутаты

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- 30 марта завершилась регистрация кандидатов в депутаты Молодежного парламента ЛНР, - сообщила сегодня председатель Временной молодежной избирательной комиссии (ВМИК) Антонина Машкова. – Наша комиссия рассмотрела все заявки, поступившие в молодежные участковые избирательные комиссии (МУИК), которые расположены в семи вузах, а также на базе 14 территориальных отделений общественного движения «Мир Луганщине».

По итогам рассмотрения предоставленных документов ВМИК было принято решение о регистрации 360 кандидатов в депутаты Молодежного парламента.

- 188 кандидатам нам, к сожалению, пришлось отказать в регистрации, так как ими были предоставлены не полные пакеты документов, - сообщила Машкова.

Зарегистрированные кандидаты в депутаты Молодежного парламента уже начали проведение предвыборной агитации. Со списком зарегистрированных кандидатов можно ознакомиться на официальном сайте Молодежного парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU