Претендентов в Молодежный парламент ЛНР стало на треть меньше
- 30 марта завершилась регистрация кандидатов в депутаты Молодежного парламента ЛНР, - сообщила сегодня председатель Временной молодежной избирательной комиссии (ВМИК) Антонина Машкова. – Наша комиссия рассмотрела все заявки, поступившие в молодежные участковые избирательные комиссии (МУИК), которые расположены в семи вузах, а также на базе 14 территориальных отделений общественного движения «Мир Луганщине».
По итогам рассмотрения предоставленных документов ВМИК было принято решение о регистрации 360 кандидатов в депутаты Молодежного парламента.
- 188 кандидатам нам, к сожалению, пришлось отказать в регистрации, так как ими были предоставлены не полные пакеты документов, - сообщила Машкова.
Зарегистрированные кандидаты в депутаты Молодежного парламента уже начали проведение предвыборной агитации. Со списком зарегистрированных кандидатов можно ознакомиться на официальном сайте Молодежного парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU