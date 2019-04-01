2019-04-01T19:16:02+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки, горят три дома

Еще два дома в Доломитном и Зайцево повреждены от прямых попаданий мин калибром 120 миллиметров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные на выборах президента значительно усилили обстрелы территории ДНР. Фото: mediarace.infoУкраинские военные на выборах президента значительно усилили обстрелы территории ДНР. Фото: mediarace.info
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Украинская армия сегодня вечером обстреляла из минометов поселки Доломитное и Зайцево на северной окраине Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16:55 ВСУ обстреляли из минометов поселок Доломитное. Всего было выпущено 15 мин калибром 120 мм, — отмечается в сообщении. - Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву поселка Новолуганское. А в 17:20 обстрелу с применением мин калибром 120 мм подвергся также поселок Зайцево.

На данный момент зафиксированы следующие повреждения:

Поселок Гольмовский:

- ул. Загородняя, 8 — повреждена детская площадка;

- поврежедния крыши получили гаражи №23 и №48 в гаражном автокооперативе.

Поселок Доломитное:

- ул. Железнодорожная, 4 — возгорание летней кухни;

- ул. Железнодорожная, 13 — горит дом;

- ул. Железнодорожная, 31 — горит дом;

- ул. Железнодорожная, 33 — попадание в дом. Характер повреждений уточняется.

Поселок Зайцево:

- ул. Рыбалко, 208 — прямое попадание в дом.

На текущий момент обстрел Зайцево продолжается.

По предварительным данным, жертв нет. Более подробная информация уточняется.

Также сегодня в 17:15 ВСУ открыли огонь со стороны поселка Новотроицкое в направлении города Докучаевск. В результате обстрела повреждение остекления получил жилой дом по адресу ул. Советская, 20, кв. 6.

По предварительным данным, жертв нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ сегодня утром обстреляли из минометов село Михайловка в окрестностях Донецка, выпустив 25 мин калибром 120 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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