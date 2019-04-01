Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки, горят три дома
Украинская армия сегодня вечером обстреляла из минометов поселки Доломитное и Зайцево на северной окраине Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- В 16:55 ВСУ обстреляли из минометов поселок Доломитное. Всего было выпущено 15 мин калибром 120 мм, — отмечается в сообщении. - Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву поселка Новолуганское. А в 17:20 обстрелу с применением мин калибром 120 мм подвергся также поселок Зайцево.
На данный момент зафиксированы следующие повреждения:
Поселок Гольмовский:
- ул. Загородняя, 8 — повреждена детская площадка;
- поврежедния крыши получили гаражи №23 и №48 в гаражном автокооперативе.
Поселок Доломитное:
- ул. Железнодорожная, 4 — возгорание летней кухни;
- ул. Железнодорожная, 13 — горит дом;
- ул. Железнодорожная, 31 — горит дом;
- ул. Железнодорожная, 33 — попадание в дом. Характер повреждений уточняется.
Поселок Зайцево:
- ул. Рыбалко, 208 — прямое попадание в дом.
На текущий момент обстрел Зайцево продолжается.
По предварительным данным, жертв нет. Более подробная информация уточняется.
Также сегодня в 17:15 ВСУ открыли огонь со стороны поселка Новотроицкое в направлении города Докучаевск. В результате обстрела повреждение остекления получил жилой дом по адресу ул. Советская, 20, кв. 6.
По предварительным данным, жертв нет.
Ранее сообщалось, что ВСУ сегодня утром обстреляли из минометов село Михайловка в окрестностях Донецка, выпустив 25 мин калибром 120 мм.
ИСТОЧНИК KP.RU