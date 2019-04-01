Минус один голос за Порошено: бойца 54-й бригады зверски избили за порчу бюллетеня

СЕГОДНЯ 18:45 2019-04-01T18:45:13+03:00

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- На специальном избирательном участке на территории 54-й механизированной бригады военнослужащий одного из подразделений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстративно испортил бюллетень, в результате чего произошел конфликт с офицерами, - рассказал сегодня на брифинге начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - Ситуация получила развитие за территорией пункта голосования, где военнослужащий был избит группой офицеров. После инцидента бойца доставили в лечебное учреждение с травмами средней степени тяжести.

Осадчий отметил, что, несмотря на заявления командования операции объединенных сил (ООС) об отсутствии нарушений в ходе голосования военнослужащих, выборы в зоне ООС не прошли без инцидентов.

Кстати, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в преддверии выборов президента Украины поручил штабу операции развернуть специальные избирательные участки, для которых уже подготовлены бюллетени, заполненные в пользу Петра Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU