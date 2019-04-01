632 человека хотят стать депутатами Молодежного парламента ДНР

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-01T17:48:20+03:00

Выборы депутатов Молодежного Парламента ДНР пройдут уже в апреле Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Республике завершен прием документов от кандидатов

Изменить размер текста: A A

- Сегодня мы подводим итоги по подаче документов потенциальных кандидатов в депутаты Молодежного Парламента ДНР, - сообщил исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий. - 632 человека выразили желание стать молодыми парламентариями. Сейчас идет проверка представленных документов и подписей. Количество зарегистрированных кандидатов будет оглашено на ближайшем заседании Временной молодежной избирательной комиссии (ВМИК).

Выборы депутатов Молодежного Парламента ДНР пройдут в апреле.

Напомним, что постановление о создании Молодежного Парламента было принято Народным Советом 28 февраля. Позднее сформирована Временная молодежная избирательная комиссия.

Молодежный Парламент станет постоянно действующим общественным консультативно-совещательным органом, созданным в целях организации взаимодействий молодежи с органами законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления в части разработки, принятия и реализации нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU