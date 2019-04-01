2019-04-01T16:47:13+03:00
Политика

В ДНР ввели лимиты на вылов рыбы

Правительство урегулировало вопросы в сфере рыболовства и водно-биологических ресурсов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Правительственный документ позволит урегулировать распределение квот между рыболовецкими хозяйствами. Фото: vv.com.uaПравительственный документ позволит урегулировать распределение квот между рыболовецкими хозяйствами. Фото: vv.com.ua
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Правительство ДНР приняло постановление «Об утверждении Порядка распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов (лимитов) применительно к видам квот их добычи (вылова)». Об этом сообщает пресс-служба Правительства ДНР.

Отмечается, что этот документ позволит создать систему распределения допустимых уловов рыбы, исходя из данных о ее промысловых запасах и мер по их восстановлению. Также это позволит урегулировать распределение квот между рыболовецкими хозяйствами.

Кроме этого Правительством утвержден Порядок рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях».

- Этот акт позволит обеспечить осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, применяемого для определения видового, возрастного, размерно-весового и количественного состава водных биологических ресурсов, характеристик питания, технологического контроля рыбохозяйственных процессов, проведения мониторинга состояния водных биоресурсов и регулирования промысла, — разъяснил председатель Госкомитета водного и рыбного хозяйства ДНР Сергей Чернышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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