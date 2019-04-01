В ДНР стартовала сдача нормативов ГТО для вступления в ряды Народной Дружины

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-01T16:39:26+03:00

Одной из задач будущих дружинников будет заключаться в помощи полиции и охране правопорядка в Республике. Фото: ivbg.ru

Об этом сегодня объявили в пресс-службе Народного Дружины ДНР

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Сдача нормативов ГТО для вступления в ряды народной Дружины была запланирована на период с 3 по 6 апреля. Из-за повышенного интереса молодежи было решено перенести назначенную дату на более ранний срок.

Первые тестирования уже прошли в четырех городах Республики: Снежном, Торезе, Харцызске и Зугрэсе.

- Первый день показал, что активистам Народной дружины это интересно. В ходе выполнения нормативов они стремятся не просто пройти тесты, осилить заданный набор требований, а сделать это лучше всех, чтобы получить золотой значок, - отметил руководитель организации Роман Трошин.

Процедура сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» является обязательной частью для всех желающих вступить в ряды Народной Дружины Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU