В ДНР стартовала сдача нормативов ГТО для вступления в ряды Народной Дружины
Сдача нормативов ГТО для вступления в ряды народной Дружины была запланирована на период с 3 по 6 апреля. Из-за повышенного интереса молодежи было решено перенести назначенную дату на более ранний срок.
Первые тестирования уже прошли в четырех городах Республики: Снежном, Торезе, Харцызске и Зугрэсе.
- Первый день показал, что активистам Народной дружины это интересно. В ходе выполнения нормативов они стремятся не просто пройти тесты, осилить заданный набор требований, а сделать это лучше всех, чтобы получить золотой значок, - отметил руководитель организации Роман Трошин.
Процедура сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» является обязательной частью для всех желающих вступить в ряды Народной Дружины Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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