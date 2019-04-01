2019-04-01T16:13:41+03:00
Политика

Народная милиция Республики: Алкоголь стал основной причиной небоевых потерь в рядах украинской армии

Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов
Анастасия Родионова
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Командование украинской армии занялось проверкой военнослужителей. Фото: ukraina.ruКомандование украинской армии занялось проверкой военнослужителей. Фото: ukraina.ru
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Командование украинских силовиков провело анализ случаев нарушения порядка обращения с оружием военнослужащими в районе линии разграничения. Выяснилось, что основными причинами ранений и гибели стали исполнение служебных обязанностей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и низкий уровень контроля за личным составом со стороны командного состава.

- Почетные первые места занимают элитные горно-штурмовые и бригады морской пехоты, военнослужащие которых, несмотря на повышение денежного довольствия, по-прежнему являются «образцом» непрофессионализма и разгильдяйства украинской армии. После проведенного анализа, командование военно-морских сил Украины отдало распоряжение командиру 35 отдельной бригады морской пехоты Паласу до 5 апреля представить доклад с объяснениями, - заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Даниил Безсонов.

Теперь Паласу придется назвать причины массовых случаев дезертирства и представить отчет о ситуации с алкоголизмом среди украинских вояк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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