2019-04-01T16:04:54+03:00
Политика

ВСУ обстреляли восемь населённых пунктов ДНР

Под огнем оказалось Донецкое, Горловское и Мариупольское направление
Екатерина Сорока
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Огонь велся с применением гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Фото: mediarace.infoОгонь велся с применением гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Фото: mediarace.info
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За минувшие сутки украинские военные десять раз нарушил режим прекращения огня. Боевики обстреляли районы восьми населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Республики Даниил Безсонов.

- На Горловском направлении боевики 30-й механизированной бригады под командованием военного преступника Гараза обстреляли из миномётов калибром 120 и 82 миллиметров, гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, районы населённых пунктов Гольмовский, Доломитное и Зайцево, - заявил официальный представитель оборонного ведомства.

На Донецком направлении огонь вёлся с позиций 93-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад. Приказы стрелять по населённым пунктам Ясиноватая, Каштановое, Спартак и району аэропорта Донецка отдавали военные преступники Брыжинский и Мишанчук.

- Боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача обстреляли из крупнокалиберных миномётов и гранатомётов населённый пункт Саханка на Мариупольском направлении, выпустил по поселку три мины, - добавил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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