ВСУ обстреляли восемь населённых пунктов ДНР
За минувшие сутки украинские военные десять раз нарушил режим прекращения огня. Боевики обстреляли районы восьми населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Республики Даниил Безсонов.
- На Горловском направлении боевики 30-й механизированной бригады под командованием военного преступника Гараза обстреляли из миномётов калибром 120 и 82 миллиметров, гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, районы населённых пунктов Гольмовский, Доломитное и Зайцево, - заявил официальный представитель оборонного ведомства.
На Донецком направлении огонь вёлся с позиций 93-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад. Приказы стрелять по населённым пунктам Ясиноватая, Каштановое, Спартак и району аэропорта Донецка отдавали военные преступники Брыжинский и Мишанчук.
- Боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача обстреляли из крупнокалиберных миномётов и гранатомётов населённый пункт Саханка на Мариупольском направлении, выпустил по поселку три мины, - добавил Безсонов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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