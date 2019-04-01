Не первоапрельская шутка: "Воду Донбасса" грозятся отключить с 1 апреля из-за долгов

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-01T15:39:52+03:00

Четыре коммунальных предприятия, в том числе и "Вода Донбасса" будут отключены с 1 апреля от электроснабжения по требованию поставщика последней надежды - «Укринтерэнерго»

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В марте поставщик последней надежды (ППН) ГП "Укринтерэнерго" подал заявки на отключение от электроснабжения по следующими социально-значимыми для Донецкого региона потребителями: КП "Компания "Вода Донбасса", КП "Константиновское ТУ", МККП "Вита" (г. Красногоровка), КП "Управляющая компания по ЖКХ" (г. Угледар).

Отмечается, что по состоянию на 31 марта ОСР ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь не получили уведомления о заключении ГП «Укринтерэнерго» новых договоров с такими клиентами на поставку электроэнергии по свободным ценам или уведомление об отзыве заявки на отключение. ОСР обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку ПОН в обозначенный срок 1 апреля 2019 года.

В компании также отметили, что изначально в связи с окончанием действия договора с поставщиком последней надежды от электроэнергии могли быть отключены 44 объекта. Вместе с тем 40 компаниям удалось найти нового поставщика.

-Операторы системы распределения вынуждены выполнить требование Поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение с 1 апреля 2019 года потребителям, у которых закончился срок договора с ППН, а договора с новыми поставщиками не были заключены, - говорится в сообщении АО «ДТЭК Донецкие электросети».

Напомним, 27 марта Кабинет Министров Украины своим Постановлением №200 рекомендовал ГП «Укринтерэнерго» с 1 апреля 2019 года заключить договора на поставку электроэнергии по свободным ценам со всеми потребителями, которые ранее находились у этого ГП на поставке электроэнергии как у поставщика «последней надежды». Условие для заключения такого договора является отсутствие у потребителей договоров с новым поставщиком.

У предприятия "Вода Донбасса" накопились долги из-за хронических неплатежей потребителей на территориях Республик. В связи с чем с 10.00 26 марта распределитель электроэнергии ДТЭК "Донецкие электросети" должен был отключить предприятие от электроэнергии. Заявку на отключение подало предприятие-поставщик "Укринтерэнерго". Таким образом, без воды остался бы и весь Мариуполь.

В ДонОГА состоялось совещание, на котором руководству области удалось договориться с поставщиком электроэнергии и убедить его не отключать компанию "Вода Донбасса" от электроснабжения из-за долгов. Несмотря на это, по городу распространились слухи, что воду все-таки отключат.

28 марта на заседании правительства Украины по предложению НКРЕ и поддержке Министерства энергетики и угольной промышленности Украины было принято решение о возможности поставки электрической энергии "поставщику последней надежды" "Укринтерэнерго" его потребителям по истечении 90-дневного срока по свободным ценам, если потребитель не нашел другого электропоставщика.

Одновременно такие потребители должны урегулировать задолженность за электроэнергию перед "Укринтерэнерго" путем заключения с ним договора реструктуризации.

Договор будет действовать, пока компании не найдут другого поставщика, либо не перейдут в статус защищенного потребителя, то есть за них поручится государственная структура.

ИСТОЧНИК KP.RU