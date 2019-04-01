2019-04-01T15:39:52+03:00
Политика

Не первоапрельская шутка: "Воду Донбасса" грозятся отключить с 1 апреля из-за долгов

Четыре коммунальных предприятия, в том числе и "Вода Донбасса" будут отключены с 1 апреля от электроснабжения по требованию поставщика последней надежды - «Укринтерэнерго»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
У предприятия "Вода Донбасса" накопились долги из-за хронических неплатежей потребителей на территориях Республик. Фото: hvylya.netУ предприятия "Вода Донбасса" накопились долги из-за хронических неплатежей потребителей на территориях Республик. Фото: hvylya.net
Изменить размер текста:

В марте поставщик последней надежды (ППН) ГП "Укринтерэнерго" подал заявки на отключение от электроснабжения по следующими социально-значимыми для Донецкого региона потребителями: КП "Компания "Вода Донбасса", КП "Константиновское ТУ", МККП "Вита" (г. Красногоровка), КП "Управляющая компания по ЖКХ" (г. Угледар).

Отмечается, что по состоянию на 31 марта ОСР ДТЭК Донецкие электросети и ДТЭК ПЭС-Энергоуголь не получили уведомления о заключении ГП «Укринтерэнерго» новых договоров с такими клиентами на поставку электроэнергии по свободным ценам или уведомление об отзыве заявки на отключение. ОСР обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку ПОН в обозначенный срок 1 апреля 2019 года.

В компании также отметили, что изначально в связи с окончанием действия договора с поставщиком последней надежды от электроэнергии могли быть отключены 44 объекта. Вместе с тем 40 компаниям удалось найти нового поставщика.

-Операторы системы распределения вынуждены выполнить требование Поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение с 1 апреля 2019 года потребителям, у которых закончился срок договора с ППН, а договора с новыми поставщиками не были заключены, - говорится в сообщении АО «ДТЭК Донецкие электросети».

Напомним, 27 марта Кабинет Министров Украины своим Постановлением №200 рекомендовал ГП «Укринтерэнерго» с 1 апреля 2019 года заключить договора на поставку электроэнергии по свободным ценам со всеми потребителями, которые ранее находились у этого ГП на поставке электроэнергии как у поставщика «последней надежды». Условие для заключения такого договора является отсутствие у потребителей договоров с новым поставщиком.

У предприятия "Вода Донбасса" накопились долги из-за хронических неплатежей потребителей на территориях Республик. В связи с чем с 10.00 26 марта распределитель электроэнергии ДТЭК "Донецкие электросети" должен был отключить предприятие от электроэнергии. Заявку на отключение подало предприятие-поставщик "Укринтерэнерго". Таким образом, без воды остался бы и весь Мариуполь.

В ДонОГА состоялось совещание, на котором руководству области удалось договориться с поставщиком электроэнергии и убедить его не отключать компанию "Вода Донбасса" от электроснабжения из-за долгов. Несмотря на это, по городу распространились слухи, что воду все-таки отключат.

28 марта на заседании правительства Украины по предложению НКРЕ и поддержке Министерства энергетики и угольной промышленности Украины было принято решение о возможности поставки электрической энергии "поставщику последней надежды" "Укринтерэнерго" его потребителям по истечении 90-дневного срока по свободным ценам, если потребитель не нашел другого электропоставщика.

Одновременно такие потребители должны урегулировать задолженность за электроэнергию перед "Укринтерэнерго" путем заключения с ним договора реструктуризации.

Договор будет действовать, пока компании не найдут другого поставщика, либо не перейдут в статус защищенного потребителя, то есть за них поручится государственная структура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДНР ввели лимиты на вылов рыбы
В ДНР стартовала сдача нормативов ГТО для вступления в ряды Народной Дружины
ВСУ обстреляли восемь населённых пунктов ДНР
Народная милиция Республики: Алкоголь стал основной причиной небоевых потерь в рядах украинской армии
В Донецке шестеро спасателей вытаскивали собаку из коммуникационного коллектора
В Донецке пройдет «Тотальный диктант»: регистрация стартует 3 апреля
В Донецке стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Библиотека будущего» с призовым фондом 800 тысяч рублей
Озеленение Донецка: на главное улице города высадили тюльпаны
Выборы президента Украины: в Донбассе продолжает уверенно лидировать Юрий Бойко
В Донецке пройдет Кубок Донбасса по бодибилдингу и фитнесу 2019
Изменилось расписание поезда «Бахмут-Харьков-Мариуполь»
Из ДНР запрещено вывозить зерно
В Донбассе 30 националистов бросили свои позиции, убив солдата ВСУ
Киевские силовики утром выпустили 25 мин по пригороду Донецка
На Луганщине директора шахт отдали 100 тысяч гривен за сокрытие нарушений охраны труда горняков
Двух жителей поселка рядом с Горловкой ранили подчиненные командира 30-й бригады Ивана Гараза
В день выборов киевские силовики обстреляли Лозовое и Смелое в ЛНР
Выборы президента Украины: в Донбассе лидирует Юрий Бойко
Погода в Луганске: 1 апреля будет до 16 градусов тепла
Погода в Донецке: 1 апреля будет солнечно и тепло