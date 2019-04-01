2019-04-01T15:09:36+03:00
Политика

В Донецке шестеро спасателей вытаскивали собаку из коммуникационного коллектора

Сотрудники МЧС ДНР приходят на помощь людям и животным
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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За животным пришлось спускаться в коллектор по лестнице. Фото: ua24.lifeЗа животным пришлось спускаться в коллектор по лестнице. Фото: ua24.life
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В минувшие сутки спасатели Горловки выезжали по вызову на улицу Нестерова в Центрально-Городском районе. Там им пришлось выручать из беды 80-летнего мужчину, который каким-то образом очутился на перилах балкона второго этажа. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

Добравшись до пожилого горловчанина по выдвижной лестнице, сотрудники МЧС сняли дедушку с перил и занесли в квартиру. Потом открыли входную дверь изнутри и впустили полицейских и медиков.

А в Калининском районе Горловки сотрудники МЧС пришли на помощь более молодому мужчине. По выдвижной лестнице через оконный блок спасатели попали в квартиру дома по улице 40 лет Украины. Открыли входную дверь, обеспечив доступ сотрудникам полиции и работникам скорой медицинской помощи. В комнате на полу находился мужчина, 1967 года рождения, который был не в состоянии самостоятельно подняться из-за ухудшения самочувствия. От госпитализации горловчанин отказался.

В минувшие сутки сотрудникам МЧС Республики пришлось спасать не только людей, но и животных. В Кировском районе Донецка на Ленинском проспекте спасатели извлекли собаку из коммуникационного коллектора. За животным пришлось спускаться в коллектор по лестнице. В спасательной операции принимали участие 6 сотрудников ВГСО Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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