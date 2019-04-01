2019-04-01T14:58:10+03:00
Общество

В Донецке пройдет «Тотальный диктант»: регистрация стартует 3 апреля

Всемирная акция пройдет в Донецкой Народной Республике 13 апреля в 14.00
Анастасия Родионова
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3 апреля начинается регистрация участия в "Тотальном диктанте". Фото: Филологический факультет ДонНУ3 апреля начинается регистрация участия в "Тотальном диктанте". Фото: Филологический факультет ДонНУ
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Смогут поучаствовать в написании диктанта жители Донецка, Горловки, Макеевки, Енакиево и других городов, в которых созданы площадки для участия. Чтобы поучаствовать в «Тотальном диктанте» необходимо пройти обязательную регистрацию, которая начнется 3 апреля.

Приглашает приобщиться к акции и проверить свои навыки русского языка руководитель координации «Донецк» - заведующий кафедрой русского языка Донецкого национального университета Вячеслав Теркулов.

– Дорогие друзья! Русский язык – язык единства, язык великой культуры. Приглашаем вас поддержать акцию «Тотальный диктант», подтвердить важность грамотного письма для каждого современного человека, обратился он к желающим принять участие в написании диктанта.

А для того, чтобы поучаствовать в написании диктанта, нужно пройти регистрацию на сайте. Получив вход, до 13 апреля необходимо зарегистрироваться на площадке в выбранном городе. Принять участие могут и жители временно неподконтрольной территории Республики, написав диктант онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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