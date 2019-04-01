В Донецке стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Библиотека будущего» с призовым фондом 800 тысяч рублей
1 апреля на брифинге заместителя директора «Донецкой республиканской библиотеки для молодежи» Наталья Коваленко объявила о старте приема заявок для участия в открытом конкурсе «Библиотека будущего».
- Принять участие могут как библиотечные специалисты (люди, обучающиеся или имеющие профильное библиотечное образование, также работающие или когда-либо работавшие в библиотеке) так и пользователи библиотек, - добавила Наталья Коваленко.
Организацией конкурса «Библиотека будущего» занимается Министерство культуры Донецкой Народной Республики совместно с Донецкой республиканской библиотекой для молодежи.
Проходить конкурс «Библиотека будущего» будет в три этапа, где выберут лучших участников в двух возрастных категориях, которые получат денежные премии для реализации своих проектов. Призовой фонд конкурса - 800 тысяч рублей. Остальные же участники конкурса могут принять участие в издании тематического буклета «Библиотека: взгляд в будущее».
ИСТОЧНИК KP.RU
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