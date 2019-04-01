Выборы президента Украины: в Донбассе продолжает уверенно лидировать Юрий Бойко

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-01T14:27:52+03:00

А действующий «президент войны» в Донецкой области на третьем месте, а в Луганской – на четвертом

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Центральная избирательная комиссия обработала по Донецкой области 53,09% протоколов. В Луганской области обработано 39,73% протоколов. В обеих областях уверенно лидирует Юрий Бойко.

В Донецкой области за него отдали голоса 35,28%, за Владимира Зеленского – 25,18%, за Петра Порошенко – 13,66%, за Александра Вилкула – 11,83%, за Юлию Тимошенко – 3,55%.

В Луганской области за Юрия Бойко отдали голоса 39,74%, за Владимира Зеленского – 26,11%, за Александра Вилкула – 10,65%, за Петра Порошенко – 7,73%, за Юлию Тимошенко – 4,85%.

В целом по Украине после обработки 75,72% протоколов отрыв от других кандидатов Владимира Зеленского увеличился. Его рейтинг составил 30,40%. За ним следуют Петр Порошенко (16,11%), Юлия Тимошенко (13,21%) и Юрий Бойко (11,53%).

В разрезе областей предпочтения избирателей сохраняются с прежними данными. Зеленский – на первом месте почти во всех регионах Украины кроме Донбасса (здесь лидирует Юрий Бойко), и западных областях (в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях лидирует Петр Порошенко).

ИСТОЧНИК KP.RU