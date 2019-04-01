Озеленение Донецка: на главное улице города высадили тюльпаны

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-01T14:28:12+03:00

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Синоптики обещают в Донецке теплую погоду на апрель, скоро появятся первые весенние цветы. Донецк всегда славился прекрасным видом, не прекращают ухаживать за городом и во время войны. Коммунальное предприятие «Зеленое строительство» не забывает о городских растениях, и каждый год создает новые цветочные шедевры. Так произошло и сегодня - 1 апреля на центральной улице Донецка было посажено больше трех тысяч тюльпанов.

– По правилам, луковицы тюльпанов нужно было высадить в землю ещё осенью, но, к сожалению, в силу различных причин, это сделать не получилось. Эти тюльпаны были высажены в оранжереях в горшки, где за ними ухаживали до настоящего момента. Цветы крупные и очень красивые. Сейчас мы высадим их по улице Артёма, тем самым украсив её ярким цветением, – сказал ландшафтный дизайнер предприятия.

Так же он добавил, что посаженные цветы должны привыкнуть к почве, и только после этого она зацветут. Всё это займет больше двух недель.

ИСТОЧНИК KP.RU