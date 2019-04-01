Изменилось расписание поезда «Бахмут-Харьков-Мариуполь»

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-01T13:42:20+03:00

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Отправление поезда из Бахмута будет производиться не в 15:30, а в 11:10 (с 1 по 3 апреля — в 12:10). Прибывать в Харьков состав будет в 15:25 (с 1 по 3 апреля — в 16:25, сейчас — в 19:43), а на конечную станцию — в 6:30 утра (сейчас — в 08:49). Об этом сообщается на официальном сайте «Укрзализныци».

Соответственно, в обратном направлении прибытие поезда в Бахмут будет в 9:55 утра, а несколько дней в апреле — в 06:50. Отправление из Мариуполя будет в 12:50, а из Харькова — в 5:27 ночи (несколько дней в апреле — в 2:14).

Изменения в расписании движения поезда произошли в связи с введением двухгрупного поезда № 70/96-95/69 Мариуполь — Львов, Харьков/Бахмут с объединением/разъединением групп вагонов на станции Федоровка («Мариуполь-Харьков-Бахмут» объединили с поездом «Мариуполь-Львов»).

Известно также, что в вагонах поезда «Мариуполь-Бахмут» будет предоставляться 260 мест на один рейс. При этом отмечается, что запланированные на этом участке объемы движения останутся в существующих границах в соответствии имеющемуся пассажиропотоку.

Кроме того, с 31 марта изменилось расписание поезда «Бахмут-Киев-Львов», следующего через Харьков, но лишь незначительно: прибытие поезда во Львов будет на 9 минут позже.

ИСТОЧНИК KP.RU