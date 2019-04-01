2019-04-01T12:20:16+03:00
Политика

Из ДНР запрещено вывозить зерно

Это сделано для обеспечения продовольственной безопасности Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В период ажиотажа с мукой в Донецке появлялись даже такие объявленияВ период ажиотажа с мукой в Донецке появлялись даже такие объявленияФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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28 марта прошло заседание Правительства Донецкой Народной Республики под руководством председателя Александра Ананченко. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ДНР.

Среди принятых решений - постановление «О временном запрете вывоза за пределы таможенной территории ДНР некоторых сельскохозяйственных культур». Такие меры приняты «для обеспечения продовольственной безопасности ДНР в условиях воздействия ряда объективных и субъективных факторов в отрасли сельского хозяйства и на рынке зерна пшеницы и ячменя».

Напомним, что в ДНР из-за низкого урожая зерновых в 2018 году выросли цены на хлеб и муку. Ситуацию на рынке правительству удалось стабилизировать. Но до нового урожая важно сохранить запасы зерна в Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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