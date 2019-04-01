2019-04-01T10:14:26+03:00
Политика

Киевские силовики утром выпустили 25 мин по пригороду Донецка

Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях в селе Михайловка уточняется
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Киевские силовики после выборов «гаранта» устроили новую провокацию. Фото: facebook.com/pressjfo.newsКиевские силовики после выборов «гаранта» устроили новую провокацию. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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- Сегодня с 07:40 по 08:10 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: Верхнеторецкое (верхнее) – Михайловка. Выпущено 25 мин калибром 120 мм, 58 гранат из АГС, шесть гранат из РПГ, также применили стрелковое оружие, — сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Он добавил, что информация о жертвах, пострадавших и разрушениях уточняется.

В этот же период по направлению Верхнеторецкое (верхнее) – Верхнеторецкое (нижнее) украинскими военными выпущено 5 гранат из РПГ. ВСУ также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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