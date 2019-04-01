На Луганщине директора шахт отдали 100 тысяч гривен за сокрытие нарушений охраны труда горняков

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-01T09:48:19+03:00

Чиновника задержали в его служебном кабинете при получении очередной взятки в 8 тысяч гривен. Фото: facebook.com/pressjfo.news

При получении взятки был задержан начальник главка Госслужбы по вопросам труда в Луганской области

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- Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске, при оперативном сопровождении СБУ разоблачили начальника главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Луганской области на систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды, – сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Чиновник регулярно собирал «дань» с руководителей шахт Луганской области за отсрочку сроков устранения нарушений охраны труда, которые он обнаружил на этих предприятиях. В целом, начальник главка получил взяток на сумму более 100 тысяч гривен. Чиновник был задержан в своем служебном кабинете при получении очередной взятки в 8 тысяч гривен.

С точки зрения экспертов, игнорирование правил безопасности в отношении объектов критической инфраструктуры могло привести к гибели и увечью шахтеров.

Согласно санкции ч. 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение), чиновнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU