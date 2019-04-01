Двух жителей поселка рядом с Горловкой ранили подчиненные командира 30-й бригады Ивана Гараза

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-01T09:43:41+03:00

Разведка УНМ ДНР установила виновных в обстреле Зайцево в день выборов президента [видео]

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В день выборов президента Украины ВСУ обстреляли поселок Зайцево на северной окраине Горловки. В результате двое мирных жителей получили осколочные ранения. Огонь велся с позиций 30-й отдельной механизированной бригады под командованием Ивана Гараза. Об этом, ссылаясь на данные разведки, заявил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

- Обращаем внимание на тот факт, что военный преступник Иван Гараз с целью обострения обстановки, целенаправленно отдал указание на ведение огня по жилым кварталам населенного пункта Зайцево в период проведения президентских выборов, — сказал Безсонов. - Этоо в очередной раз доказывает, что преступные действия украинской стороны идут в разрез с заявлениями руководства Украины о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/700449" frameborder="0"></iframe> Заявление начальника пресс-службы УНМ ДНР Даниила Безсонова о причастных к обстрелу Зайцево.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU