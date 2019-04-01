2019-04-01T08:13:09+03:00
Политика

В день выборов киевские силовики обстреляли Лозовое и Смелое в ЛНР

ВСУ за сутки два раза нарушили режим тишины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Киевские силовики вели огонь из вооружения БМП, минометов и станковых гранатометов. Фото: facebook.com/pressjfo.newsКиевские силовики вели огонь из вооружения БМП, минометов и станковых гранатометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Киевские силовики два раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Смелое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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