Выборы президента Украины: в Донбассе лидирует Юрий Бойко

СЕГОДНЯ 07:53 2019-04-01T07:53:31+03:00

В Донецкой области обработано 27 процентов протоколов, в Луганской - 18,4 процентов

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На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала по Донецкой области 27% протоколов (191 172 проголосовавших избирателей) с результатами голосования в первом туре выборов президента, прошедших 31 марта. В Луганской области обработано 18,47% протоколов (мнения 42 948 избирателей). В обеих областях лидирует Юрий Бойко

В Донецкой области за Юрия Бойко отдали голоса 33,22%, за Владимира Зеленского – 25,40%, за Петра Порошенко – 16,12%, за Александра Вилкула – 10,91%, за Юлию Тимошенко – 3,59%.

В Луганской области за Юрия Бойко отдали голоса 36,47%, за Владимира Зеленского – 26,99%, за Петра Порошенко – 10.08%, за Александра Вилкула – 9,11%, за Юлию Тимошенко – 4,99%.

В целом по Украине после обработки 29,09% протоколов отрыв от других кандидатов Владимира Зеленского увеличился. Его рейтинг составил 30,17%. За ним следуют Петр Порошенко (16,68%) и Юлия Тимошенко (13,21%).

В разрезе областей предпочтения избирателей сохраняются с прежними данными. Зеленский – на первом месте почти во всех регионах Украины кроме Донбасса (здесь лидирует Юрий Бойко), и западных областях (в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях лидирует Петр Порошенко).

ИСТОЧНИК KP.RU