Погода в Луганске: 1 апреля будет до 16 градусов тепла
- 1 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 11-16 градусов тепла, - сообщили в центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
Температура воздуха в Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит плюс 1-3 градусов, днем – 14-16 градусов тепла. Такую же температуру синоптики прогнозируют Перевальске, Стаханове и Первомайске.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается плюс 2-4 градуса ночью и 12-14 градусов тепла днем.
По предварительному прогнозу, 2 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, местами порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 5-10 градусов тепла. 3 апреля – облачно, местами осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью от нуля до 5 выше нуля, днем 4-9 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU