Погода в Луганске: 1 апреля будет до 16 градусов тепла

СЕГОДНЯ 06:31 2019-04-01T06:31:45+03:00

В Луганске будет тепло и солнечно. Фото: gorod-lugansk.com

Синоптики также прогнозируют переменную облачность и ветер до 10 метров в секунду

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- 1 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 11-16 градусов тепла, - сообщили в центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Температура воздуха в Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит плюс 1-3 градусов, днем – 14-16 градусов тепла. Такую же температуру синоптики прогнозируют Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается плюс 2-4 градуса ночью и 12-14 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 2 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, местами порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 5-10 градусов тепла. 3 апреля – облачно, местами осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью от нуля до 5 выше нуля, днем 4-9 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU