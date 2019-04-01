2019-04-01T06:27:12+03:00
Политика

Погода в Донецке: 1 апреля будет солнечно и тепло

Днем ожидается 18 градусов тепла и ветер до 4 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Небо в Донецке будет ясным весь деньНебо в Донецке будет ясным весь деньФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В понедельник, 1 апреля, небо в Донецкой Народной Республике будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.

Утром температура воздуха будет находиться в пределах от +3 до +9 градусов. Днем ожидается 14-18 градусов тепла. Вечером столбики термометров опустятся до 10 градусов.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в восточном направлении со скоростью от 1 до 4 м/с.

Народный прогноз погоды: в этот день почитается память мучеников Хрисанфа и Дарьи. В народе этот день называли «Дарья Грязные Проруби». В это время года приходится обходить грязь у проруби, искать проходы между проталинами. Наши предки об этом дне говорили: «На Дарью проруби мутятся». Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет. В это время в небе появляются первые коршуны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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