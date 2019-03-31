МГБ ДНР: украинские спецслужбы изолируют граждан Республик Донбасса от избирательного процесса

СЕГОДНЯ 18:21 2019-03-31T19:45:38+03:00

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Сотрудники Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики получили оперативную информацию о том, что украинские спецслужбы проводят незаконную спецоперацию вблизи линии соприкосновения. Подробности сообщили в МГБ Республики.

— Украинскими силовиками проводятся массовые фильтрационные мероприятия в двадцатикилометровой зоне от линии разграничения, направленные на выявление и недопуск в населенные пункты, в которых находятся избирательные участки, граждан Республик, — рассказали в МГБ Республики.

Там отметили, что основной целью этой операции является изолирование от избирательного процесса граждан, которые заведомо проголосуют против действующего Президента Украины Петра Порошенко.

Ранее МГБ Республики сообщило о том, что сегодня через пункты пропуска между Украиной и ДНР прошло гораздо меньше людей, чем обычно (подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/700362" frameborder="0"></iframe> Украинцы выбирают президента.На Украине 31 марта проходят выборы президента. Украинцы выбирают главу государства из 39 кандидатов

ИСТОЧНИК KP.RU