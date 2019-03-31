2019-03-31T19:45:38+03:00
Политика

МГБ ДНР: украинские спецслужбы изолируют граждан Республик Донбасса от избирательного процесса

Преступная спецоперация проходит в двадцатикилометровой зоне от линии соприкосновения [видео]
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта zik.uaФОТО: архив сайта zik.ua
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Сотрудники Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики получили оперативную информацию о том, что украинские спецслужбы проводят незаконную спецоперацию вблизи линии соприкосновения. Подробности сообщили в МГБ Республики.

— Украинскими силовиками проводятся массовые фильтрационные мероприятия в двадцатикилометровой зоне от линии разграничения, направленные на выявление и недопуск в населенные пункты, в которых находятся избирательные участки, граждан Республик, — рассказали в МГБ Республики.

Там отметили, что основной целью этой операции является изолирование от избирательного процесса граждан, которые заведомо проголосуют против действующего Президента Украины Петра Порошенко.

Ранее МГБ Республики сообщило о том, что сегодня через пункты пропуска между Украиной и ДНР прошло гораздо меньше людей, чем обычно (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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